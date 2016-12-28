Моуринью: Мхитарян понял разницу между мной и своими предыдущими тренерами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, отвечая на вопрос о проблемах форварда Антони Марсьяля, привёл пример полузащитника Генриха Мхитаряна.
«Каждый игрок — особенный. У меня была в этом сезоне более сложная ситуация, чем с Марсьялем, — Мхитарян. Но Генрих вёл себя очень открыто и полностью понял разницу между мной и другими тренерами, с которыми он работал.
Разница между требованиями АПЛ, чемпионата Украины и даже Бундеслиги — совершенно иная философия игры. И он много работал. Не играл, но много работал, чтобы попытаться достичь необходимого уровня. Я думаю, что Антони очень-очень молод, но люди забывают об этом. В прошлом сезоне „Манчестер Юнайтед“ играл совершенно по-другому. Он в основном играл впереди. Команда много пассивно владела мячом и пыталась создать пространство для Антони. В этом сезоне ему гораздо сложнее. Ему нужно немного времени, чтобы прибавить», — сказал Моуринью в интервью SFR.