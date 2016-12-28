Жулиано: произнесу тост за чемпионство «Зенита», но успех сам не придёт

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано рассказал о том, где он отметит Новый год и какие тосты произносит за праздничным столом.
«Любой тост в каждый год — чтобы следующий год принёс здоровье. Это самое важное, что у нас может быть. Я всегда прошу у Господа, чтобы он благословил нашу семью и принёс ей здоровье.
Выпью ли за чемпионство? Да, этот тост я произнесу, но недостаточно только произнести тост и думать после этого, что теперь чемпионство придёт само. Нужно будет ещё как следует поработать.
Знаю ли уже, где всё это произнесу? Да, у нас уже всё запланировано. Мы поедем на пляж, недалеко от нашего города, — отдохнуть, прочистить голову и немного загореть», — цитирует Жулиано «Спорт день за днём».