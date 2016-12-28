Н. Измайлов: лидерство «Спартака» — не сюрприз для руководства клуба

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов признался, что лидерство красно-белых в РФПЛ после 17 туров не стало для руководства неожиданным.
«Для нас это не сюрприз. Это вписывается в стратегический план развития клуба. Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четвёрку. Наша цель в нынешнем чемпионате — место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу — выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной.
Поймите правильно, в идеале для нас «Спартак» всегда должен быть первым. Однако в какой-то момент мы, пытаясь определить направление развития клуба, пришли к выводу, что пятое и шестые места, которые команда занимала на протяжении последних трёх сезонов,— это объективный показатель. В то же время, по нашему глубокому убеждению, гораздо лучше двигаться вперёд шаг за шагом, чем выиграть чемпионат и снова откатиться в середину турнирной таблицы. Подобных примеров можно привести немало в Европе, были они и в российском футболе. Мы же хотим не только оказаться наверху, но и закрепиться там», — цитирует Измайлова «Коммерсантъ».