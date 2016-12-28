Мхитарян не попал в топ-10 лучших спортсменов Армении 2016 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не вошёл в число 10 лучших спортсменов 2016 года по версии спортивных журналистов Армении. Это вызвало негодование со стороны главы Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.
В первой десятке лучших спортсменов оказались трое борцов, пятеро тяжелоатлетов и два гимнаста. Первое место занял чемпион ОИ-2016 борец Артур Алексанян.
«Все наши спортсмены без исключений достойны высокой оценки. Но вклад Мхитаряна в развитие футбола, самого массового вида, неоспорим. Об этом знают все, даже те, кто пытались выдумать истории о составлении списка претендентов на звание лучшего спортсмена года. Они проводят „уникальную“ операцию „никаких футболистов в десятке лучших“. Эти чиновники, которые так презирают и унижают футбол, не имеют права что-то говорить об этом виде спорта.
Ещё более аморально, что подавляющее большинство спортивных журналистов, которые участвуют в голосовании, свой профессиональной „бизнес“ ежедневно начинают с футбола, с Генриха Мхитаряна, и заканчивают день всё тем же Мхитаряном», — приводит слова Айрапетяна официальный сайт Федерации футбола Армении.