Марин: летом «Атлетико» интересовался Моратой

Генеральный директор и основной акционер «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил, что главный тренер команды Диего Симеоне в летнее трансферное окно был заинтересован в услугах нападающего «Реала» Альваро Мораты. Однако «Королевский клуб» отказался расставаться со своим игроком.
«Летом «Атлетико» интересовался Моратой. А вот «Реал» никогда не интересовался Хосе Хименесом», — приводит слова Марина Onda Cero.
Перед стартом текущего сезона ряды «Атлетико» пополнил французский форвард Кевин Гамейро. До этого он защищал цвета «Севильи».