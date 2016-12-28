Бюрки намерен помочь «Боруссии» Д в матче с «Вердером»

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки рассказал о своих планах относительно возвращения в строй. В настоящее время он восстанавливается после перелома руки и очень хочет 21 января принять участие в матче 17-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером».
«После отпуска я вновь сделаю рентгеновский снимок руки. После этого и решим, когда я снова смогу выйти на поле. Если бы я сумел сыграть в матче с «Вердером», то это было бы замечательно. Мне очень хочется сделать это, но я не собираюсь форсировать восстановление», — цитирует Бюрки Bild.