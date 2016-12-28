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Марадона хотел бы, чтобы «Наполи» сыграл с «Реалом» сейчас

28 декабря 2016, среда. 06:42. Футбол
Бывший футболист «Наполи» Диего Марадона поделился ожиданиями от предстоящих матчей команды с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В связи с этим легендарный аргентинец отметил нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду.

«Мне хотелось бы, чтобы эти матчи состоялись сейчас. Дело в том, что Роналду в данный момент не находится в своей лучшей форме. Но в феврале, наоборот, он будет в оптимальных кондициях. То же самое касается и его партнёров по команде», — приводит слова Марадоны Marca.

Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «сливочных», а ответная – 7 марта.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Наполи ФК Реал Мадрид Диего Марадона Криштиану Роналду
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