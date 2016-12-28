Марадона хотел бы, чтобы «Наполи» сыграл с «Реалом» сейчас

Бывший футболист «Наполи» Диего Марадона поделился ожиданиями от предстоящих матчей команды с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В связи с этим легендарный аргентинец отметил нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Мне хотелось бы, чтобы эти матчи состоялись сейчас. Дело в том, что Роналду в данный момент не находится в своей лучшей форме. Но в феврале, наоборот, он будет в оптимальных кондициях. То же самое касается и его партнёров по команде», — приводит слова Марадоны Marca.
Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «сливочных», а ответная – 7 марта.