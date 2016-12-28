Арнольд: не знаю, вызвало ли увольнение Аллофса из «Вольфсбурга» удивление

Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд прокомментировал отставку Клауса Аллофса с поста спортивного директора клуба. По слова Арнольда, такое развитие событий можно было ожидать.
«Я не знаю, вызвало ли увольнение Аллофса из «Вольфсбурга» действительно большое удивление. Как уже отмечали мои партнёры по команде, взаимоотношения Аллофса с игроками были несколько натянутые», — приводит слова Арнольда Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.
В нынешнем сезона «волки» в чемпионате Германии выступают очень неудачно: по итогам 16-го тура команда заработала 16 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.