Хитцфельд считает, что Анчелотти добьётся успехов в «Баварии»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд проанализировал работу нынешнего наставника команды Карло Анчелотти. Хитцфельд считает, что итальянский специалист справляется со своими обязанностями неплохо.
«Анчелотти разрабатывает схемы работы, тренировок и взаимоотношения с футболистами. Он делает это, основываясь на своём опыте и интуиции. Карло строит планы на долгосрочную перспективу. Не случайно, что его команды становились сильнее во втором круге сезона, выигрывая национальное первенство или же добиваясь успеха на международном уровне», — цитирует Хитцфельда tz.