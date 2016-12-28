Вальехо: в «Реале» мне сказали, что будут постоянно следить за моей игрой

Защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо прокомментировал информацию о том, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассматривает его в качестве замены игроку «Королевского клуба» Пепе, который близок к переходу в китайский клуб. Сам Вальехо защищает цвета немецкого клуба на правах аренды, а его трансферный лист принадлежит испанскому гранду.
«В «Реале» мне сказали, что будут постоянно следить за моей игрой. Правда, я понимал, что мне не будут звонить каждую неделю. А вот с врачами «Реала» я общаюсь каждую неделю», — приводит слова Вальехо Marca.