Шикунов: Калачёв мог стать царём Беларуси, но отверг чумовые деньги «Анжи»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал, как в 2014 году полузащитник команды Тимофей Калачёв отверг крайне интересное в финансовом плане предложение «Анжи».
«Весной 2014 года Калачёва хотели видеть в «Анжи». Махачкала давала серьёзные деньги и контракт на три года. Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает «Локо», если ещё и Калачёв уходит – беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – всё, царь Беларуси. Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: «Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом «Ростова» по количеству матчей». Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: «Видите, как я всё прочухал». Таких людей сейчас мало», — сказал Шикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
Полную версию интервью с Александром Шикуновым читайте скоро на «Чемпионате».