Ван дер Варт: меня хотела приобрести «Барселона», когда мне было 16

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт, защищающий ныне цвета датского клуба «Мидтьюлланн», рассказал о том, что в своё время в его услугах была заинтересована «Барселона». Игрок, которому сейчас 33 года, защищал цвета таких клубов, как «Аякс», «Гамбург», «Тоттенхэм Хотспур» и «Бетис».
«Меня хотела приобрести «Барселона», когда мне было 16 лет. Однако сначала я хотел добиться успехов в составе «Аякса». И вот мой совет юным талантам: докажи, что ты на уровне профессионального футболиста чего-то стоишь, а потом уже переходи в гранды», — приводит слова ван дер Варта голландское издание Noordhollands Dagblad.