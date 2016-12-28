Жиру: возможно, что я продлю контракт с «Арсеналом» в ближайшее время

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру подтвердил, что он близок к продлению контракта со своим клубом. Ранее в СМИ сообщалось, что руководство лондонского клуба достигло договорённости с полузащитником Франсисом Кокленом и Жиру о пролонгации соглашений.
«Я чуть поздно вернулся с чемпионата Европы, что пошло на пользу моему организму, ведь я смог отдохнуть. Но это не было полезно для меня, потому что команда выступала хорошо и впереди хорошо играл другой нападающий. Сезон складывается сложно, я пропустил полтора месяца из-за повреждения.
Мне важно продолжать работать. Я должен всегда быть сосредоточен и ждать, когда придет моё время. Говорят, что я уже подписал новый контракт. Это не так, но, возможно, что это случится в ближайшее время», — цитирует Жиру Sky Sports.
Действующий договор Жиру с «канонирами» рассчитан до конца сезона-2017/18.