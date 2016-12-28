В фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьёвых горах установят огромный медиаэкран

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в фан-зоне на Воробьёвых горах будет работать медиаэкран площадью примерно 140 кв. м, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии. Экран покажет все матчи мирового первенства. Под экраном будет оборудована сцена, на которой для болельщиков будут выступать отечественные и зарубежные музыканты. На всей территории фан-зоны будет доступен бесплатный Wi-Fi.
Как рассказал глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, в оформлении сцены будут использовать не только футбольную, но и городскую символику.
«Фан-фест на чемпионате мира станет, без сомнений, лучшим местом в столице, но, конечно, после стадионов, где будут проходить матчи», — отметил Гуляев.
Фан-зона на Воробьёвых горах рассчитана на 40 тыс. болельщиков, её размер составит 36 тыс. кв. м.