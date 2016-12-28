Клопп: Фирмино лучший на тренировках, я не мог оставить его в запасе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение включить в стартовый состав Роберто Фирмино, несмотря на то что бразилец ранее был задержан за вождение в нетрезвом виде.
«Нет, у меня не было мыслей о том, чтобы оставить Фирмино в запасе. Он лучший человек на тренировке, как я могу не включить его в состав? Роберто показал выдающуюся игру», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Накануне «Ливерпуль» в матче 18-го тура АПЛ обыграл «Сток Сити» (4:1), а Фирмино стал автором одного из голов своей команды.