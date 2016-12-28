Рибери: когда болельщики скандируют моё имя, у меня мурашки бегут по коже

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отметил, что взаимоотношения с болельщиками играют для него очень большую роль. В связи с этим он вспомнил матч 22-го тура предыдущего сезона с «Дармштадтом 98» (3:1): французский футболист вышел на поле на замену после долгого отсутствия, обусловленного травмой ноги. Болельщики немецкого гранда при этом устроили ему бурную овацию.
«Это был незабываемый момент. Не могу описать словами, что я чувствую в такие минуты. Когда болельщики скандируют моё имя, у меня мурашки бегут по коже. Это придаёт мне сил и служит дополнительным стимулом. Я очень хочу дарить нашим болельщикам радость своей игрой», — цитирует Рибери Bild.