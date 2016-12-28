Уилшир: сейчас «Челси» выглядит как чемпион

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, который ныне выступает в аренде в «Борнмуте», выразил мнение, что «Челси» в текущем сезоне больше всех достоин стать чемпионом Англии.
«Сейчас они выглядят как чемпионы. „Челси“ сейчас лучшая команда в лиге. Да, ещё впереди большой путь, и нельзя сказать, что они обязательно выиграют чемпионат, но в данную минуту они выглядят лучше всех. „Челси“ играет по новой схеме, которая им хорошо подходит.
Сейчас они начинают уходить в отрыв, который с каждым туром будет всё труднее сократить», — цитирует Уилшира The Independent.
После 18 туров «Челси» лидирует с 46 очками, опережая идущий на втором месте «Ливерпуль» на шесть баллов.