«Гуанчжоу Эвергранд» предлагает «Галатасараю» € 20 млн за Подольски

Нападающий «Галатасарая» Лукаш Подольски попал в сферу интересов «Гуанчжоу Эвергранд». Sport Bild пишет, что китайцы предложили за 31-летнего футболиста € 20 млн. Самому Подольскому в Китае готовы платить € 9 млн в год.
Контракт немецкого нападающего с «Галатасараем» действует до конца сезона-2017/18. Сообщается, что Подольски со своим будущим пока не определился.
В нынешнем сезоне Лукаш Подольски принял участие в 12 матчах «Галатасарая» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.