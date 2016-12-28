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Гендиректор «Томи»: клуб будет привлекать молодёжь, чтобы доиграть сезон

28 декабря 2016, среда. 10:33. Футбол
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв подтвердил, что команда будет привлекать молодых футболистов и игроков из Футбольной национальной лиги, чтобы доиграть текущий сезон. Ранее стало известно, что томский клуб предложил своим игрокам расторгнуть контракты из-за кризисного финансового положения.

«Томь» действительно будет привлекать молодёжь и игроков ФНЛ, чтобы доиграть сезон. Это ни для кого не секрет, и было известно ещё месяц назад», – уточнил Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в Премьер-Лиге, набрав 9 очков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Томь
Новости. Футбол
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