Гендиректор «Томи»: клуб будет привлекать молодёжь, чтобы доиграть сезон

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв подтвердил, что команда будет привлекать молодых футболистов и игроков из Футбольной национальной лиги, чтобы доиграть текущий сезон. Ранее стало известно, что томский клуб предложил своим игрокам расторгнуть контракты из-за кризисного финансового положения.
«Томь» действительно будет привлекать молодёжь и игроков ФНЛ, чтобы доиграть сезон. Это ни для кого не секрет, и было известно ещё месяц назад», – уточнил Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
После 17 туров «Томь» занимает последнее место в Премьер-Лиге, набрав 9 очков.