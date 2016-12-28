Барри: «Лестер» уже не тот, что раньше, но невозможно забыть то, что он сделал

Полузащитник «Эвертона» Гарет Барри поделился мнением о выступлении «Лестер Сити» в нынешнем сезоне. Действующие чемпионы Англии находятся недалеко от зоны вылета. В матче 18-го тура АПЛ «лисы» уступили «ирискам» (0:2).
«Это уже не та команда, что была в прошлом сезоне. Футбол – это история уверенности. Достигнутое в прошлом сезоне повторить сложно. Такое бывает раз в жизни. Да, они сумели хорошо выступить в Лиге чемпионов, но в чемпионате всё иначе. Впрочем, невозможно забыть то, что они сделали», — цитирует Барри Sky Sports.
После 18 туров «Лестер» занимает 16-е место, в трёх очках от зоны вылета.