Х. Рамос считает, что «Малага» может решить поставленные перед ней задачи

Бывший главный тренер «Малаги» Хуанде Рамос прокомментировал свою отставку с этого поста. Как сообщает AS, он обратился с открытым письмом к болельщикам клуба. В письме, в частности, говорится: «Когда мы начинали работу в «Малаге», у нас были максимальные ожидания от неё. Завоевание права на участие в международных турнирах было для нас вызовом. Мы начали сезон нестабильно, однако сумели собраться как коллектив. И я продолжаю считать, что у этой команды есть большой потенциал для того, чтобы вернуться к изначально поставленным перед нею задачам».
По итогам 16 туров чемпионата Испании «Малага» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице.