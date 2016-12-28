Генеральный менеджер «Шанхай СИПГ»: Оскар хочет вернуться в сборную Бразилии

Генеральный менеджер «Шанхай СИПГ» Суй Гуянг рассказал, что побудило бывшего полузащитника «Челси» Оскара перебраться в Китай. По неофициальным данным, сумма сделки составила € 70 млн.
«Оскар попал в опалу к Конте. Он не выходил на поле при схеме 3-4-3. Конте сыграл ключевую роль в желании футболиста уйти. Оскар чувствовал себя ужасно находясь на скамейке запасных.
Знаю, что он хочет вернуться в сборную Бразилии. Некоторые соотечественники Оскара играющие в Китае приглашаются в национальную команду. Этот факт помог ему принять решение и переехать в Китай.
Ну и назначение экс-тренера «Челси» Андре Виллаш-Боаша стало плюсом. Оскар знает, что у нас амбициозный клуб», — цитирует Гуянга Goal.
Зарплата бразильского футболиста в новом клубе составит около € 470 тыс. в неделю, тогда как лондонцы платили ему € 94 тыс. в неделю.