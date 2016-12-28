Вилья: если бы «Валенсия» не нуждалась в деньгах, не перешёл бы в «Барселону»

Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья сделал заявление, которое вызвало немало удивления. Футболист, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», в частности, сказал, что особо не стремился перейти из стана «летучих мышей» в каталонский клуб.
«Если бы «Валенсия» не нуждалась в деньгах, я бы не перешёл в «Барселону», — приводит слова Вильи испанское интернет-издание Sport.
Вилья пополнил ряды сине-гранатовых в 2010 году и играл за них до 2013 года. За его трансферный лист «Барселона» заплатила € 40 млн. За этот период времени испанские СМИ неоднократно писали о натянутых отношениях между ним и нападающим Лионелем Месси, но информация игроками не подтверждалась.