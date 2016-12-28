Колобков и Алаев вошли в наблюдательный совет оргкомитета «Россия 2018»

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев вошли в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия 2018». Об этом говорится в распоряжении правительства России.
Также в наблюдательный совет включён заместитель министра экономического развития страны Александр Цыбульский.
В то же время было решено из совета исключить Николая Толстых, Игоря Шувалова, Константина Ромодановского, Павла Королёва и Владимира Дмитриева.