Это'О – Капелло: благодаря тебе моя семья имеет пропитание

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О, защищающий ныне цвета турецкого клуба «Антальяспор», выразил благодарность экс-наставнику «сливочных» Фабио Капелло. Он сделал это во время церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, на которой присутствовал и итальянский специалист. Это' О, получивший приз за общие достижения в карьере, обратился непосредственно к Капелло.
«Особенно я хочу поблагодарить Фабио Капелло. У меня не было возможности сделать это, и я теперь хочу выразить свою благодарность перед столькими людьми. Он был первым, кто поверил в меня в «Реале». Именно благодаря тебе моя семья имеет пропитание, а я могу посвящать себя тому, что люблю больше всего на свете. То есть я могу играть в футбол. Спасибо за эту возможность мне и моей семье», — цитирует Это'О AS.
Это'О защищал цвета «Реала» с 1997 по 2000 год. Капелло возглавлял «сливочных» с 1996 по 1997 год и с 2006 по 2007 год.