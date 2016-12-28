Полузащитник «Бенфики» Самарис может продолжить карьеру в «Зените»

Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может сменить клуб и продолжить карьеру в «Зените», c которым он уже вёл переговоры минувшим летом, сообщает О Jogo. Тогда сделка не состоялась, однако зимой переговоры могут возобновиться.
27-летний футболист в текущем сезоне мало появляется на поле — в чемпионате Португалии греческий футболист сыграл всего шесть матчей, не отметившись результативными действиями.
Контракт Самариса с португальским клубом, за который он играет с 2014 года, рассчитан до 2019 года.