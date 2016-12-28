Киммих: Гвардиола дал мне шанс развивать свой потенциал

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. Киммих отметил, что при испанском специалисте, возглавляющем ныне «Манчестер Сити», ему удалось раскрыть свой потенциал.
«Гвардиола дал мне шанс развивать свой потенциал. Он добился этого, ожидая от меня новых качеств. Благодаря работе с ним я стал видеть футбол под новым углом зрения», — приводит слова футболиста сборной Германии FAZ.
В нынешнем сезоне Киммих по итогам 16 туров Бундеслиги принял участие в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе в 7 из них. Стал автором 4 голов и 1 результативной передачи.