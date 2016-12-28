Гранат рассказал, какое потрясающее событие в его жизни случилось в 2016 году

Защитник «Ростова» Владимир Гранат поздравил болельщиков с наступающим Новым годом, подведя итоги уходящего года.
«Ассоциации с Новым годом — это в первую очередь моя семья. В детстве нас было много в семье, и мы с нетерпением ждали праздника. Каждый год клали валенки под ёлку, ждали подарков. Когда стали старше, то перестали верить в Деда Мороза.
Однажды мне подарили настольную игру, и я был счастлив. Правда она в валенок не влезла, поэтому её рядом положили. Новый год я буду встречать в кругу семьи, скорее всего, дома. Для меня это важно, так как это семейный праздник.
Итоги года? В 2016-м году случилось потрясающее событие, у меня родился сын, поэтому уходящее время запомню на всю жизнь. Спасибо супруге за это. Хочу пожелать вам в Новом Году больше любви, здоровья, счастья, самых больших свершений, чтобы 2017-й год был намного лучшего уходящего», — цитирует Граната пресс-служба «Ростова».