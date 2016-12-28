Тимощук может войти в тренерский штаб Семака в «Уфе»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера «Уфы», которую, скорее всего, возглавит Сергей Семак. Планируется, что клуб из Башкирии объявит имя нового наставника 30 декабря.
В начале 2017 года Тимощук получит тренерскую лицензию категории PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования федерации футбола Украины. Сам Тимощук отказался комментировать возможное назначение до новогодних праздников, сославшись на отпуск. Об этом сообщает «ФАН».
Альтернативным вариантом может быть возвращение Тимощука в «Зенит» помощником главного тренера основного состава – ранее экс-капитан сине-бело-голубых работал под руководством Мирчи Луческу в донецком «Шахтёре». Однако в настоящий момент такой исход событий менее вероятен.
Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год.