Санетти: Suning настроен серьёзно и хочет творить историю вместе с «Интером»

Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти поделился мнением о перспективах сотрудничества с обладателем контрольного пакета акций клуба китайским консорциумом Suning Group.
«Suning настроен очень серьёзно. Они хотят творить историю вместе с «Интером». У них есть чёткие идеи, и они сосредоточены на работе с клубом. Компания хочет снова видеть «Интер» ведущим игроком в крупных соревнованиях. Наша цель заключается в том, чтобы вернуться на прежнюю вершину. Мы многое потеряли за последние три-четыре года, но я настроен позитивно относительно нашего будущего», — цитирует Санетти Сorriere dello Sport.