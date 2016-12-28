Источник: «МЮ» не будет приобретать Линделофа в январе

«Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно не будет приобретать у «Бенфики» центрального защитника Виктора Линделофа, сообщает BBC Sport.
Ранее сообщалось, что 22-летний швед станет первым новичком «МЮ» этой зимой, но, по данным источника, игра Фила Джонса и Маркоса Рохо в центре обороны убедила наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью не покупать игрока на эту позицию.
В распоряжении португальца на позицию центрального защитника также есть Эрик Бейи, Крис Смоллинг и Дейли Блинд.
Джонс и Рохо играли в центре обороны вместе в девяти матчах, в которых команда пропустила семь мячей.