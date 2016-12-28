Смолов: у Исландии правда тот футбол, который болельщики хотят от нас видеть?

Нападающий сборной России и «Краснодара» Фёдор Смолов выразил сомнение относительно того, понравилось ли бы болельщикам, если бы национальная команда играла в футбол в стиле сборной Исландии.
«Почему на Евро во Франции у сборной России получилось всё именно так? Нет какого-то одного конкретного ответа. По своим собственным впечатлениям могу сказать, что мы сыграли гораздо ниже своих возможностей – это факт. Те команды, которые были в группе, нам были объективно по силам. А мы провалились. Но вы вспомните: в августе 2015 года нас вообще списали со счетов, и все смирились с тем, что мы не едем на чемпионат Европы. Тем не менее пришёл Леонид Викторович Слуцкий, мы выиграли четыре матча из четырёх и поехали туда. И ещё. Нам все ставят в пример сборную Исландии. Ну окей, ну сборная Исландии. Они добились какого-то результата первый раз в своей истории. И наверняка последний. Но вот скажите: у них правда тот футбол, который болельщики хотят от нас видеть? Вот так бить по аутам, а потом кидать с них на 40 метров? Этого хотят от сборной России?» — цитирует Смолова еженедельник «ФУТБОЛ».
Сборная Исландии стала одним из главных открытий Евро-2016, дойдя до 1/4 финала, где уступила хозяевам и будущим финалистам турнира сборной Франции (2:5). Команда России завершила свои выступления на стадии группового этапа.