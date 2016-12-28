«Милан» предложит Доннарумме контракт до 2022 года с зарплатой € 5 млн в год

«Милан» намерен сохранить в своих рядах 17-летнего голкипера Джанлуиджи Доннарумму и предложит ему щедрый контракт.
Как сообщает Corriere dello Sport, «Милан» хочет достичь соглашения с агентом вратаря Мино Райолой к 25 февраля 2017 года. В этот день Доннарумме исполнится 18 лет и он сможет подписывать контракты на срок более трёх лет. Россонери хотят продлить контракт с голкипером до 2022 года, а зарплату Доннаруммы с 1 июля 2017 года увеличить до € 5 млн, включая бонусы.
Данная сделка может стоить «Милану» порядка € 50 млн, но руководство и китайские инвесторы убеждены в необходимости данной инвестиции.