Иньеста: надеюсь завершить игровую карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сообщил, что хотел бы завершить игровую карьеру в каталонском клубе, а также поделился мыслями о своём будущем. 32-летний воспитанник «Барселоны» выступает за основной состав команды с 2002 года.
«Надеюсь завершить игровую карьеру именно в «Барселоне». Это моя мечта, я давно об этом думал. Когда ты начинаешь выступать в составе такой команды, не можешь себе представить, как сложится твоя карьера. Со временем кое-что становится более понятным, и ты начинаешь надеяться, что уйдёшь из футбола, будучи игроком именно этой команды. С момента начала моих выступлений за «Барселону» у меня была цель добиться здесь успеха. Были сложные моменты, когда я был счастлив играть 10 минут за матч в «Барселоне», чем больше времени, если бы я выступал в другой команде. Но это только помогло мне многого добиться здесь. Сейчас не думаю, чем буду заниматься после завершения карьеры, но знаю точно, что буду связан с футболом», – цитирует Иньесту пресс-служба «Барселоны».