Заха, который выступал за сборную Англии, был вызван в сборную Кот-д'Ивуара

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, решивший выступать за сборную Кот-д'Ивуара, был включён в предварительную заявку национальной команды на Кубок африканских наций, сообщает BBC Sport.
Заха, который родился в Абиджане (Кот-д'Ивуар), рос и развивался как футболист в Англии. Уилфрид успел провести два товарищеских матча за сборную Англии, однако ещё не принимал участия в официальных встречах, поэтому, по правилам ФИФА, может выступать за другую сборную.
Кубок африканских наций пройдёт в Габоне с 15 января по 5 февраля.