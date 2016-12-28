Мутко: если в ситуации с Самедовым будет нужна моя помощь — разберёмся

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что нынешние проблемы полузащитника «Локомотива» и сборной России Александра Самедова в клубе не отразятся на дальнейшей карьере игрока, но при этом подчеркнул, что готов вмешаться в ситуацию, если понадобится его помощь.
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Самедов больше не будет играть в основном составе команды и может искать себе новый клуб. Главным претендентом на 32-летнего игрока является «Спартак», но пока клубы не могут прийти к соглашению о сумме выкупа футболиста. По словам президента «Локомотива» Ильи Геркуса, «железнодорожники» оценивают трансфер Самедова в $ 5 млн.
«Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь — разберёмся», — сказал Мутко, слова которого приводит ТАСС.