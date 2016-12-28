Лепсая: признание Окриашвили лучшим в Грузии не стало сюрпризом

Тимур Лепсая, президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies, которое участвовало в переходе Торнике Окриашвили в «Краснодар», прокомментировал победу 24-летнего полузащитника в номинации лучший игрок Грузии 2016 года.
«Очень рад за Торнике, для меня это звание не стало сюрпризом. Уверен, он ещё прибавит. Жаль, конечно, что в „Краснодаре“ он пока не стал полноценным игроком основного состава. Для меня лично это вызывает удивление, однако у каждого тренера свой взгляд на футбол. Думаю, после предсезонных сборов Торнике получит больше игрового времени», — заявил Лепсая.