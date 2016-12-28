Мертезакер: «Арсенал» практически непобедим, когда в форме и играет интенсивно

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер выразил мнение, что его команда практически непобедима, если пребывает в хороших физических кондициях и действует на поле интенсивно.
«То, насколько мы хороши и как можем действовать, зависит напрямую от нас самих. Разговаривали об этом в команде много раз. Когда «Арсенал» в хорошей физической форме и играет интенсивно, мы практически непобедимы», — цитирует Мертезакера Squawka.
«Арсенал» (37 очков) после 18 туров английской Премьер-лиги занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая девять очков лидирующему «Челси».