Галлиани успешно провёл переговоры с агентом Л. Адриано о переходе в «Спартак»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани провёл встречу с агентом нападающего Луиса Адриано, обсудив возможный переход игрока в московский «Спартак», сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, переговорный процесс о переходе Адриано в российский клуб близок к успешному завершению. Сегодня Галлиани и агент форварда достигли соглашения в пользу перехода игрока в московский «Спартак». Сделка может быть оформлена в ближайшее время.
Накануне Галлиани заявил, что переход 29-летнего футболиста в «Спартак» вполне возможен.
В текущем сезоне бразилец провёл за «Милан» 7 матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился. По информации СМИ, форвард уже дал своё согласие на трансфер.