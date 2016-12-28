Испанское антидопинговое агентство проведёт расследование в отношении Насри

Испанское антидопинговое агентство собирается провести проверку в отношении полузащитника «Севильи» Самира Насри, сообщает AFP.
Агентство собирается провести проверку футболиста после того, как стало известно, что он проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. Такой вид лечения может скрыть следы допинга.
29-летний Насри перешёл в «Севилью» на правах аренды из «Манчестер Сити» прошлым летом.
В нынешнем сезоне хавбек появлялся на поле в 13 матчах за «Севилью» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил три гола.