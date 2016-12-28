Агент Л. Адриано: если всё пойдёт по плану, то Луис станет игроком «Спартака»

Агент Жилмар Велоз, который представляет интересы форварда «Милана» Луиса Адриано, сообщил, что футболист близок к переходу в московский «Спартак». Сегодня агент провёл встречу с вице-президентом «Милана» Адриано Галлиани, на которой обсудил возможный переход бразильского нападающего в российский клуб.
«Встреча прошла хорошо. Мы очень близки к переходу в «Спартак». Переговоры продолжаются, и, думаю, на следующей неделе они будут завершены. Если всё пойдёт по плану, то Луис станет игроком «Спартака», — цитирует Велоза Tuttomercatoweb.
Накануне Галлиани заявил, что переход Адриано в «Спартак» вполне возможен. В текущем сезоне бразилец провёл за «Милан» 7 матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился. По информации СМИ, форвард уже дал своё согласие на трансфер.