Бейи: Моуринью — лучший тренер в мире

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в мире, а также сказал, что хочет выступать за манкунианцев долгое время.
22-летний ивуариец был первым приобретением Моуринью в «Манчестер Юнайтед», в который он перебрался из «Вильярреала».
«Он выдающийся тренер, лучший в мире. С ним приятно работать и учиться. Я надеюсь, что всё будет продолжаться так же, и я останусь в „Юнайтед“ надолго.
Я очень доволен моей командой и моими одноклубниками», — приводит слова футболиста Sky Sports.