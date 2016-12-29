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Ди Марцио: сумма трансфера Л. Адриано из «Милана» в «Спартак» близка к нулю

29 декабря 2016, четверг. 00:38. Футбол
Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что нападающий «Милана» Луис Адриано может перейти в «Спартак» практически бесплатно.

«Встреча между Галлиани и агентом Адриано завершилась. Судя по всему, стороны близки к соглашению в переговорах о переходе бразильского форварда в российский клуб. Сумма трансфера близка к нулю, так как, продав Адриано, «Милан» прежде всего выиграет, избавившись от игрока с 3,5-летним контрактом с высокой зарплатой (6 млн в год до вычета налогов). Всем участникам возможного трансфера был дан зелёный свет. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни», — написал Ди Марцио на своём сайте.

Отметим, что разные итальянские СМИ называют разные суммы потенциального трансфера. В текущем сезоне бразилец провёл за «Милан» 7 матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.
Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан ФК Спартак Адриано Галлиани Луис Адриано Возможные трансферы
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