Ахмедов подтвердил, что ему поступают предложения от китайских клубов

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов из чемпионата Китая.
«Действительно, поступают предложения от китайских клубов, но на данный момент я являюсь игроком «Краснодара». В осуществлении трансфера многое будет решать именно клуб. Но в будущем, в каком клубе буду играть, решать будем всей семьёй. В футболе бывают моменты, когда пора менять атмосферу. Думаю, в этом году настал тот самый период, когда что-то пора менять. Если китайцы настроены серьёзно и они заплатят предложенную сумму, то «Краснодар» согласится.
Если бы всё зависело только от меня, то я бы вам всё рассказал. У меня нет пока никакого представления. Всё будет уже после того, как всё решится. В чемпионат Китая привлекаются сильнейшие футболисты мира, благодаря чему растёт качество футбола. Думаю, если буду там выступать, то от этого хуже точно не будет», — цитирует Ахмедова Sports.uz.