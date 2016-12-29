Мукунку: в России много страдал от расизма, но всё равно люблю вашу страну

Бывший защитник «Спартака» и «Факела» Жерар Мукунку отметил, что часто сталкивался с проявлениями расизма в России. Тем не менее конголезец с теплотой отозвался о стране, в которой он выступал с 2001 по 2003 год.
«Много страдал от расизма в России. По улицам было не очень комфортно ходить. Порой я слышал неприятные крики: «Слышь, чёрный, иди сюда!» Но постепенно привык, да и ситуация со временем улучшилась. Я всё равно люблю Россию, у вас хорошо. Правда, ещё коррупции в футболе очень много. Ну, вы понимаете, о чём я…
Но в целом в Москве и Воронеже было очень круто! Прошу, обязательно передайте привет всем тем, с кем я играл в «Факеле» и «Спартаке». Скажите им, что я очень скучаю! И что все они — хорошие! Как и я», — сказал Мукунку в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Фраза «Он хороший!», относящаяся к Мукунку, стала популярной благодаря экс-наставнику «Спартака» Олегу Романцеву. Видео с комментарием специалиста можно посмотреть здесь.
Полную версию эксклюзивного интервью с Жераром Мукунку читайте на «Чемпионате» 29 декабря с 8:30 мск.