Марадона: трансфер Игуаина? Де Лаурентис продал бы даже свою жену!

Бывший футболист «Наполи» Диего Марадона заявил, что сейчас неаполитанцы ни в чём не уступают лидирующему в Серии А «Ювентусу», а также прокомментировал решение президента клуба Аурелио Де Лаурентиса летом продать туринцам форварда Гонсало Игуаина.
«Ювентус» сильнее «Наполи»? Это неправда, отрыв не так уж и велик. Действуют они не лучше «Наполи», для меня они равны в игровых аспектах. Когда травмированные игроки вернутся в строй, «Наполи» ещё прибавит.
Мертенс? Он сделал всё, чтобы заменить Милика. А Габбьядини должен больше брать игру на себя, особенно с его-то головой.
Если рассуждать о трансфере Игуаина, то я уже говорил, что его 36 голов в прошлом сезоне были чудом. Де Лаурентис продал бы даже свою жену! Он видел, что «Ювентусу» нужен нападающий, и поэтому продал Гонсало. Думаю, такие решения должны исходить от сердца. Я выбрал «Наполи», Игуаин выбрал «Ювентус».
Время изменилось. Раньше мы играли за футболку клуба, а не за деньги», — сказал аргентинец в интервью Sky Sport Italia.