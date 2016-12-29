Бузова о разводе с Тарасовым: хочу найти настоящего защитника, не полузащитника

Телеведущая Ольга Бузова иронично прокомментировала расставание с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, отметив, что теперь будет искать настоящего защитника.
«Когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка. Что-то нужно оставлять для себя. Если честно, хочется, чтобы в моей жизни был человек, который будет меня, наоборот, прятать от всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам — найти настоящего защитника, не полузащитника», — приводит слова Бузовой Woman со ссылкой на эфир МУЗ-ТВ.