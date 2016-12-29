Вице-президент «Трабзонспора»: переговоры по трансферу Таски продолжаются

Вице-президент «Трабзонспора» Лидер Бюль-Бюль Оглы заявил, что клуб продолжает рассматривать вариант с приобретением защитника «Спартака» Сердара Таски.
«Переговоры по трансферу Таски продолжаются, мы встречались в Москве. Однако он выбыл на два месяца из-за травмы колена, поэтому мы продолжаем думать», — цитирует представителя турецкого клуба Goal со ссылкой на эфир Radiospor.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» решил на некоторое время отложить переговоры по трансферу, так как передумал платить за немецкого футболиста € 3 млн, о которых стороны ранее предварительно договорились.