Бояринцев: Ребров и Песьяков — адекватные ребята и не испугаются Селихова

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал переход в московский клуб вратаря Александра Селихова из пермского «Амкара». По его мнению, нынешние вратари красно-белых, Артём Ребров и Сергей Песьяков, адекватно воспримут этот трансфер.
«Саша понравился мне ещё в прошлом сезоне. Интересный голкипер. Переход не удивил, вопрос был только в том, когда и где он окажется. Селихов прекрасно дополнит вратарскую бригаду „Спартаку“, повысит конкуренцию Реброву и Песьякову. Москвичи купили Александра и сделали отличные инвестиции в будущее.
Здоровая конкуренция никому не вредила. Прекрасно знаю Артёма и Серегу, они адекватные ребята и не испугаются приходу конкурента. У них будут хорошие отношения на поле и вне его», — приводит слова Бояринцева «Спорт-экспресс».