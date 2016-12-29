Хави: «Золотой мяч»? У меня нет занозы в сердце, Месси заслужил приз в 2010 году

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», считает, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси заслужил «Золотой мяч» в 2010 году. Тогда на почётный приз наряду с Месси претендовали Хави и полузащитник сине-гранатовых Андрес Иньеста.
«Золотой мяч»? У меня нет занозы в сердце, Месси заслужил приз в 2010 году. Для меня он лучший футболист в истории мирового футбола. А то, что я претендовал на трофей вместе с ним и Иньестой, нечто замечательное для меня. Я даже и не представлял себе, что могу быть в числе главных претендентов на «Золотой мяч». Так что я был очень рад, что приз достался Месси, это было справедливо», — цитирует Хави Cope.